Президент Німеччини вшанував жертв Корюківської трагедії

Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Разом із Штайнмаєром у візиті бере участь віцепрем‘єр-міністр Олексій Резніков.

Вони поклали квіти до місця поховання та пам’ятника жертвам трагедії, відвідали місцевий історичний музей. Штайнмаєр поспілкувався з істориками щодо подій, які відбулися у Корюківці у 1943 році.

Також він зустрівся із колективом та школярами Корюківської загальноосвітньої школи №1.

Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії.