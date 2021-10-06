Президент Німеччини вшанував жертв Корюківської трагедії
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місто Корюківка Чернігівської області, де вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії під час Другої світової війни
Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Разом із Штайнмаєром у візиті бере участь віцепрем‘єр-міністр Олексій Резніков.
Вони поклали квіти до місця поховання та пам’ятника жертвам трагедії, відвідали місцевий історичний музей. Штайнмаєр поспілкувався з істориками щодо подій, які відбулися у Корюківці у 1943 році.
Також він зустрівся із колективом та школярами Корюківської загальноосвітньої школи №1.
Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії.
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