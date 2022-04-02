Німеччина розглядає можливість висилки російських дипломатів через підозру у шпигунстві, - ЗМІ
Берлін розглядає можливість видворення "значної кількості" російських дипломатів, яких підозрюють у веденні розвідувальної діяльності
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung із посиланням на власні джерела.
Політичний директор Міністерства закордонних справ ФРН Тьорвен Беллман на конференції зі своїми колегами з країн G7 на початку цього тижня розповіла про "пакет рішень", який також може включати відкликання акредитації у співробітників російського посольства.
За інформацією видання, Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, тобто близько 20. В уряді все обговорюються різні варіанти.
Рішення має бути ухвалене за домовленістю між офісом канцлера, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ, але це поки неможливо. В уряді існують розбіжності щодо сенсу такого виключення.
Хоча в колах спецслужб відомо, що Росія утримує в Берліні велику кількість неофіційних співробітників спецслужб, Федеральна служба розвідки (BND) і Управління із захисту конституції бачать, що можуть контролювати цих співробітників. За даними спецслужб, протягом кількох останніх тижнів вони поводилися непомітно.
BND, яка підпорядковується відомству канцлера, виходить з того, що видворення російських дипломатів спричинить відповідні контрзаходи з боку російської сторони, що значно зменшить кількість німецьких дипломатів у Росії.
Як і скрізь у світі, BND має офіційну резиденцію в посольстві в Москві, але лише двох співробітників. Припускають, що ці працівники постраждають від російських заходів у відповідь.
- Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві, вислали у Бельгії, Нідерландах, Чехії та Ірландії.
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