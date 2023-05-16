Про це ZN.ua з посиланням на Deutschlandfunk.

Вона зазначила, що в авіапросторі України не має бути жодного Tornado чи Eurofighter.

"Це просто пов'язано з дальністю польоту машини і складністю підготовки", – підкреслила Штрак-Циммерманн.

Депутатка вважає корисною поставку інших типів літаків, таких як радянські МіГи або винищувачі F-16 американського виробництва.