Німеччина слідом за Британією виключила передачу власних винищувачів Україні
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що ФРН не передаватиме ЗСУ власні винищувачі
Про це ZN.ua з посиланням на Deutschlandfunk.
Вона зазначила, що в авіапросторі України не має бути жодного Tornado чи Eurofighter.
"Це просто пов'язано з дальністю польоту машини і складністю підготовки", – підкреслила Штрак-Циммерманн.
Депутатка вважає корисною поставку інших типів літаків, таких як радянські МіГи або винищувачі F-16 американського виробництва.
- Велика Британія не планує відправляти винищувачі в Україну після заяви, що українські військові хочуть використовувати винищувачі F-16.
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