Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, передає Reuters.

На запитання, чи відправить Британія винищувачі в Україну, прессекретар відповів негативно.

"Ми не плануємо цього робити. Українці прийняли рішення тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки", – сказав він.