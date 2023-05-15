Велика Британія не надсилатиме Україні винищувачі, бо не має F-16, які потребують ЗСУ
Велика Британія не планує відправляти винищувачі в Україну після заяви, що українські військові хочуть використовувати винищувачі F-16
Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, передає Reuters.
На запитання, чи відправить Британія винищувачі в Україну, прессекретар відповів негативно.
"Ми не плануємо цього робити. Українці прийняли рішення тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки", – сказав він.
- Раніше стало відомо, що Велика Британія влітку 2023 року розпочне підготовку українських пілотів на літаках, які стоять на озброєнні країн НАТО.
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