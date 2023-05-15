Британія влітку розпочне навчання українських пілотів на літаках НАТО
Велика Британія влітку 2023 року розпочне підготовку українських пілотів на літаках, які стоять на озброєнні країн НАТО
Про це йдеться у пресрелізі уряду Британії.
В день візиту президента України Володимир Зеленського до Лондона 15 травня, Велика Британії оголосила про новий пакет військової допомоги та програму з навчання українських пілотів.
"Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів, які отримають базову підготовку. Це дозволить адаптувати програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, щоб вони могли використовувати інший тип літака. Це навчання підтримує зусилля Великої Британії щодо співпраці з іншими країнами щодо постачання літаків F16 – винищувачів, які хоче отримати Україна", - йдеться у заяві уряду Британії.
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