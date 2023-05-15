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"Зустрінуся з моїм другом Ріші": Володимир Зеленський прибув із візитом у Лондон

15 травня, 2023 понедiлок
09:23
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 15 травня у Великій Британії має зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав він.

  • У суботу, 13 травня 2023 року, Зеленський мав зустрічі з керівництвом Італії та Папою Франциском. Після відвідин Риму та Ватикану він відправився до Берліну.
  • Перемовинам у столиці Німеччини Володимир Зеленський присвятив майже увесь сьогоднішній день, неділю, 14 травня.
  • Головною метою свого нинішнього європейського турне Зеленський називає формування "винищувальної коаліції", тобто об'єднання країн Заходу, здатних забезпечити ЗСУ необхідними для контрнаступу сучасними винищувачами.
  • 14 травня президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці.
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