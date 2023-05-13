Літаки F-16 не є ключем до перемоги України, - британський експерт Грант
Ключем до перемоги України над Росією є не винищувачі F-16, а піхотинці
Про це сказав британський експерт Глен Грант в етері Еспресо.
"F-16 - це не ключ до перемоги. Так, це хороший літак, але кардинального перелому на бойовищі він не створить. Ключ до перемоги у цій війні - це піхотинці. Ніщо не буде вагомішим, ніж піхотна битва", - наголосив він.
За словами Глена Гранта, піхотні бої триватимуть незалежно від наявності в українських військових винищувачів F-16 і боєприпасів. Саме тому Україні потрібні маленькі дрони, нічні приціли, стрілецька зброя.
Експерт зауважив, що не варто повністю покладатися на винищувачі. Головне - сповільнити росіян і не дати їм прорватися.
- 13 травня Глен Грант також зазначив, що США можуть обіцяти Україні винищувачі F-16 в обмін реформування правової системи.
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