США можуть пропонувати Україні літаки F-16 в обмін на проведення реформ, - британський експерт Грант
США можуть обіцяти Україні винищувачі F-16 в обмін реформування правової системи
Про це заявив британський експерт Глен Грант в етері Еспресо.
"Водночас може вестись і друга гра, мовляв F-16 в обмін на реформу правової системи, антикорупційну реформу і тому подібні речі. Тож ми не знаємо, які переговори ведуться між Америкою та адміністрацією вашого президента про те, що вони хочуть отримати взамін за свою підтримку?" - наголосив він.
За словами експерта, США точно висувають до України певні вимоги, адже не збираються марно витрачати кошті своїх платників податків.
"Вони хотітимуть бачити, що Україна розуміє, що приєднатись до Заходу і бути частиною Заходу означає діяти, як частина Заходу, а не просто робити те, що хочеться, і казати, що нам потрібно більше ресурсів", - зауважив Глен Грант.
- 13 травня голова МЗС Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном надання Україні F-16 і навчання пілотів.
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