Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, розмова стосувалася наступних поставок американської зброї.

"Я розмовляв з Ентоні Блінкеном щодо координації наступних поставок зброї, нашої співпраці з глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу. Я звернув пильну увагу на важливість надання Україні F-16 і кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів", - написав Кулеба.

Своєю чергою, Блінкен запевнив, що США допомагатимуть Україні, скільки буде потрібно.

"Чудово поговорити сьогодні з моїм другом Дмитром Кулебою про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати військові зусилля України. США готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Блінкен.