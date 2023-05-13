Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні F-16 та навчання пілотів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Україні потрібні літаки F-16
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, розмова стосувалася наступних поставок американської зброї.
"Я розмовляв з Ентоні Блінкеном щодо координації наступних поставок зброї, нашої співпраці з глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу. Я звернув пильну увагу на важливість надання Україні F-16 і кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів", - написав Кулеба.
Своєю чергою, Блінкен запевнив, що США допомагатимуть Україні, скільки буде потрібно.
"Чудово поговорити сьогодні з моїм другом Дмитром Кулебою про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати військові зусилля України. США готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Блінкен.
- 9 травня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що питання про передачу Україні літаків F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.
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