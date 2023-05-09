Нідерланди обговорюють зі США, Великою Британією та Данією питання про передачу Україні F-16, - Рютте
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що питання про передачу Україні літаків F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією
Відповідну заяву Рютте зробив під час візиту до Бразилії, повідомляє Reuters.
За його словами Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 разом з партнерами.
"Ми активно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими країнами в Європі, а також зі США питання про надання Україні F-16. Дебати тривають", — сказав Рютте.
Прем'єр Нідерландів пояснив, що для позитивного рішення необхідна згода між усіма партнерами, як це було у випадку з постачанням танків Leopard.
Марк Рютте також пообіцяв пояснити президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лулі да Сілві, чому підтримка України є екзистенціальним питанням для Нідерландів, Європи та Заходу.
"Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні - а я не думаю, що це станеться, - він не зупиниться на цьому. Люди в Амстердамі, Берліні, Парижі та усій Європі хвилюються за власну безпеку", – розповів Рютте.
- 4 травня Марк Рютте на спільний пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що Росія не може виграти війну проти України та понесе належне покарання за всі злочини.
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