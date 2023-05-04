Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на спільній пресконференції Зеленського, Рютте та Де Кроо, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Ваші хоробрі солдати, ваше цивільне населення дали достойну відсіч. Ви стали символом того, що може зробити країна і народ у боротьбі за своє життя. Ми глибоко цінуємо те, що ви робите. Підкреслюю солідарність з Україною. I підкреслюю, що ми будемо з вами до кінця. Ми рішуче налаштовані дотримуватися свого слова. Тому, що це агресивна війна, яка спрямована проти всього, що ми цінуємо. Проти демократії, проти свободи, проти миру. Ми підтримуємо українців, і ви можете розраховувати на нашу непохитну підтримку", - підкреслив Рютте.

За словами прем'єр-міністра Нідерландів, Росія не може виграти цю війну. І за всі злочини, які вона зробила на території України, вона понесе належне покарання.

"Ми бачимо, що відбувається в Україні. Тут, у Гаазі, у столиці правосуддя всього світу, ми знаємо, що правосуддя з'являється не автоматично. Необхідно мати належну потужність й силу. Нідерланди зроблять все можливе, аби забезпечити Україну тим, що їй необхідно в конкретну мить", - додав Рютте.