Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира
У четвер, 4 травня, в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна
Про це заявив український лідер у Нідерландах.
"Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут в столиці міжнародного права. Я певен це станеться, коли ми переможемо - а ми переможемо!" - запевнив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна переможе не лише на полі битви. Ця війна об'єднала країни у допомозі.
"Йдеться про більш ніж долю однієї країни, це більше ніж протидія одному агресору. Ми маємо зупинити агресивну війну, як таку, ми маємо зупинити злочин агресії, який виникає в головах, тих хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії", - додав очільник України.
Зеленський наголосив, що війна повинна отримати осуд.
- Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.
- Каролін ван дер Плас, лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB), проігнорує виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті через невдалу дату візиту.
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