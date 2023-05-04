Про це вона написала у twitter.

Каролін ван дер Плас зазначила, що у цей день Нідерланди вшановують пам’ять цивільних осіб і військових, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та під час інших військових операцій.

"4 травня... Один день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ загиблих на війні. Один день. Це має бути у фокусі 4 травня! А не Зеленський. Те, що цей візит має відбутися саме зараз, я вважаю дуже недоречним. Тому я поінформувала президента Палати на початку цього тижня, що не буду присутня на зустрічі із Зеленським", – заявила політикиня.