Україна працює над створенням коаліції винищувачів, - Зеленський про візит у Європу
Президент України Володимир зеленський повідомив, що однією з цілей візиту до Європи є робота над створенням коаліції винищувачів
Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє пресслужба глави держави.
"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Також він додав, що обговорить питання постачання винищувачів з Олафом Шольцем і звернеться до німецької сторони з проханням підтримати Україну.
"Сьогодні в українському небі - перевага Росії. Але наше завдання - бути потужними в цьому просторі", - заявив Володимир Зеленський.
Олаф Шольц також зазначив, що німецька підтримка спрямована на посилення спроможності територіальної оборони України, щоб змусити Росію відступити і піти з української землі.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що допоки Росія не виведе свої війська з території України - не можна обговорювати мир.
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