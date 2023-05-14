Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Також він додав, що обговорить питання постачання винищувачів з Олафом Шольцем і звернеться до німецької сторони з проханням підтримати Україну.

"Сьогодні в українському небі - перевага Росії. Але наше завдання - бути потужними в цьому просторі", - заявив Володимир Зеленський.

Олаф Шольц також зазначив, що німецька підтримка спрямована на посилення спроможності територіальної оборони України, щоб змусити Росію відступити і піти з української землі.