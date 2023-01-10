Німеччина виділить €20 млн на оплату послуг Starlink для України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом у Харкові у вівторок, анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink
Про це повідомляє пресслужба німецького МЗС.
"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністерка закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина виділить на ці цілі 20 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.
Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink, третина з яких буде передана на потреби Збройних Сил України.
"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – зазначають у німецькому зовнішньополітичному відомстві.
Також, як повідомили в МЗС ФРН, під час поїздки до Харкова Бербок обговорила з українським колегою Дмитром Кулебою подальшу військову підтримку Берліном Києва, шляхи притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та перспективи вступу України до ЄС.
- Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.
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