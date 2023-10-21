Німеччина виділить на відновлення України ще €200 мільйонів

Про це пише DPA.

Зазначається, що Йохен Флясбарт заявив про це під час візиту до Києва 20 жовтня. Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Відомо, що Німеччина загалом виділила близько мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабного вторгнення РФ.