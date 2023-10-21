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Німеччина виділить на відновлення України ще €200 мільйонів

21 жовтня, 2023 субота
12:28
Війна з Росією Німеччина Україна

Державний секретар федерального міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт заявив, що уряд країни виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів

Про це пише DPA.

Зазначається, що Йохен Флясбарт заявив про це під час візиту до Києва 20 жовтня. Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Відомо, що Німеччина загалом виділила близько мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

  • Німеччина 20 жовтня надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону.
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