Німеччина виділяє ще € 111 млн на відновлення України

Як повідомили у міністерстві, кошти передусім спрямують на житло для внутрішньо переміщених осіб, а також на ремонт і обладнання дитячих садків, шкіл і лікарень, пише Süddeutsche Zeitung.

Державний секретар Міністерства розвитку Німеччини Йохен Фласбарт, який перебував в Україні у вівторок і середу, 18-19 квітня, назвав реконструкцію величезним завданням для країни та міжнародної спільноти. "І це вже починається зараз, навіть якщо кінця війни, на жаль, ще не видно. Ця довгострокова перспектива та раннє планування важливі".

Міністерство розвитку Німеччини також підтримує Україну в цифровізації державного управління, проєкт з енергоефективності, розвитку міст і професійному навчанні, а також допомагає Україні-кандидату на вступ до ЄС.

Згідно з власними заявами, міністерство надало загалом близько 787 мільйонів євро з початку російської агресивної війни. Загальна цивільна підтримка з боку федерального уряду в Україні з початку війни склала близько 3,6 млрд євро, не враховуючи витрат на допомогу біженцям з України в Німеччині.