Німеччина відкрила кордони для українців
Німеччина з 9 січня відкриває кордони для українських туристів
Про це повідомляє DW.
Із 9 січня Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини. Наша країна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.
Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути десятиденний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за умови негативного тесту.
З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до туристів з України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші шести років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року низка регіонів Німеччини запровадила жорсткіші обмеження для тих, хто не має щеплення від COVID-19.
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