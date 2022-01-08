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Німеччина відкрила кордони для українців

8 січня, 2022 субота
17:35
Коронавірус Німеччина локдаун

Німеччина з 9 січня відкриває кордони для українських туристів

Про це повідомляє DW

Із 9 січня Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини. Наша країна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути десятиденний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за умови негативного тесту.

З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до туристів з України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші шести років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

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Вакцинація
щеплення
кордони
COVID-19
сертифікати
заборона на в'їзд
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