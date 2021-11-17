У Німеччині посилюють обмеження для невакцинованих від коронавірусу

Про це повідомляє The Guardian.



У Саксонії, де 85% реанімаційних ліжок займають COVID-хворі, уряд запровадив "правило 2G" (вакциновані й відновлені) у другорядних установах і магазинах. Воно полягає в тому, що ці заклади можуть відвідувати лише люди з довідкою про щеплення та тестами на коронавірус.



Міністерка соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг зауважила, що доведеться вживати додаткових заходів, якщо лікарі не зможуть справлятися з кількістю хворих.



У Північному Рейні-Вестфалії невакцинованим заборонять вхід на різні заходи. Тим, хто бажає відвідати їх, потрібно мати тест на коронавірус і підтвердження вакцинації чи одужання.



За словами мера Берліна Майкла Мюллера, у німецькій столиці теж планують введення "правила 2G". Він зтакож азначив, що у Берліні планують поновити роботу центрів вакцинації, які закрили після спаду захворюваності влітку. Проте це станеться не раніше січня-лютого 2022 року.

Раніше стало відомо, що в Німеччині знову будуть доступними безкоштовні тести на коронавірус.

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