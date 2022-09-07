Німеччина відмовила Україні в поставках бронеавтомобілів Dingo - ЗМІ

Про це пише Bild із посиланням на секретний документ, який з минулого тижня циркулює у Міноборони Німеччини.

"Автомобілі типу Dingo використовуються для навчання та участі у навчаннях, а також в операціях. Можлива передача вже розглядалася на ранній стадії війни в Україні, але була відхилена через власні потреби", - йдеться в документі.

За інформацією видання, на початку березня Україна вже подавала конкретні запити на постачання бронемашин Dingo та Fennek із запасів Бундесверу, але отримала швидку відмову.

Бундесвер на даний час експлуатує загалом понад 700 бронемашин, але жодна з них не залучена до бойових операцій.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав, що "не може зрозуміти цю відмову уряду".

"Ці німецькі автомобілі Dingo були б потрібні нам особливо для життєво важливого контрнаступу в районі Херсона, щоб врятувати життя солдатів, яким, на жаль, в основному доводиться пересуватися пішки. Тому я закликаю міністра оборони Ламбрехт вже у вересні поставити Україні частину з 500 наявних броньованих транспортних машин повного захисту. Це точно не буде грабунком Бундесверу", - сказав він.

7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

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