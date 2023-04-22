Німеччина висилає російських дипломатів
У суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів
Про це заявили російські telegram-канали.
Видання повідомило, що "Росія дзеркально відповість на масове вислання дипломатів", і додало, що "Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин".
Окрім цього, у дописі зазначається, що ФРН "порушила свої запевнення про небажання афішувати масове вислання дипломатів РФ, розповівши ЗМІ про цю "затію".
Додається зокрема, що посол ФРН повідомлений про відповідь РФ на висилку дипломатів.
- 25 березня повідомлялося, що голова німецького МЗС Анналена Бербок планує вислати з ФРН понад 30 російських дипломатів, яких акредитували в Берліні.
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