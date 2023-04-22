Німеччина висилає російських дипломатів

Про це заявили російські telegram-канали.

Видання повідомило, що "Росія дзеркально відповість на масове вислання дипломатів", і додало, що "Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин".

Окрім цього, у дописі зазначається, що ФРН "порушила свої запевнення про небажання афішувати масове вислання дипломатів РФ, розповівши ЗМІ про цю "затію".

Додається зокрема, що посол ФРН повідомлений про відповідь РФ на висилку дипломатів.