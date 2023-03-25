Німеччина хоче вислати 30 російських дипломатів, - Focus

Про це пише німецьке видання Focus.

Згідно з висновками німецьких органів безпеки, підозрювані дипломати використовують свій дипломатичний імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політичної, ділової, наукової та військової сфер для проведення агентурних, диверсійних та дезінформаційних операцій.

"Московські спецслужби, розташовані в посольстві в Берліні, а також у кількох консульствах, сьогодні, очевидно, укомплектовані сильніше, ніж за часів холодної війни, і налічують близько 160 офіцерів", - зазначили в матеріалі.