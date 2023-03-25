Німеччина хоче вислати 30 російських дипломатів, - Focus
Голова німецького МЗС Анналена Бербок планує вислати з ФРН понад 30 російських дипломатів, яких акредитували в Берліні
Про це пише німецьке видання Focus.
Згідно з висновками німецьких органів безпеки, підозрювані дипломати використовують свій дипломатичний імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політичної, ділової, наукової та військової сфер для проведення агентурних, диверсійних та дезінформаційних операцій.
"Московські спецслужби, розташовані в посольстві в Берліні, а також у кількох консульствах, сьогодні, очевидно, укомплектовані сильніше, ніж за часів холодної війни, і налічують близько 160 офіцерів", - зазначили в матеріалі.
- Нагадаємо, естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту про оголошення дипломата РФ персоною нон ґрата.
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