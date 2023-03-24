З Естонії вислали дипломата посольства РФ за участь у підриві безпеки та конституційного ладу країни
Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту про оголошення дипломата РФ персоною нон ґрата
Про це поінформували в міністерстві закордонних справ Естонії.
24 березня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту: співробітника з дипломатичним статусом посольства РФ оголошено персоною нон ґрата.
"Діяльність відповідної особи в Естонії порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, тому він повинен залишити Естонію не пізніше 29 березня. Дипломат, про якого йдеться, брав пряму та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганди, що виправдовує військову діяльність Росії, і розколу естонського суспільства", - зазначили в міністерстві.
- Нагадаємо, в грудні міністерство закордонних справ Австрії повідомило про оголошення персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів.
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