Про це поінформували в міністерстві закордонних справ Естонії.

24 березня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту: співробітника з дипломатичним статусом посольства РФ оголошено персоною нон ґрата.

"Діяльність відповідної особи в Естонії порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, тому він повинен залишити Естонію не пізніше 29 березня. Дипломат, про якого йдеться, брав пряму та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганди, що виправдовує військову діяльність Росії, і розколу естонського суспільства", - зазначили в міністерстві.