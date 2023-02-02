Австрія висилає чотирьох російських дипломатів
Міністерство закордонних справ Австрії повідомило про оголошення персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів
Про це мовиться в заяві МЗС Австрії.
"Чотири російські дипломати мають залишити територію Республіки Австрія не пізніше, ніж за тиждень, тобто до кінця доби 8 лютого 2023 року", - мовиться в тексті пресслужби.
Так, зазначається, що вишлють двох дипломатів російського посольства "які займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом, а тому відповідно до статті 9 Віденської конвенції були оголошені персонами нон ґрата". Також вимушені покинути Австрію два дипломати з постійного представництва Росії при ООН.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що всі європейські країни могли б вислати російських послів, як це зробили країни Балтії, оскільки вони вже не дипломати, а пропагандисти воєнних злочинів і терору.
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