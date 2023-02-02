Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Про це мовиться в заяві МЗС Австрії.

"Чотири російські дипломати мають залишити територію Республіки Австрія не пізніше, ніж за тиждень, тобто до кінця доби 8 лютого 2023 року", - мовиться в тексті пресслужби.

Так, зазначається, що вишлють двох дипломатів російського посольства "які займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом, а тому відповідно до статті 9 Віденської конвенції були оголошені персонами нон ґрата". Також вимушені покинути Австрію два дипломати з постійного представництва Росії при ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що всі європейські країни могли б вислати російських послів, як це зробили країни Балтії, оскільки вони вже не дипломати, а пропагандисти воєнних злочинів і терору.

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