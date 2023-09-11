Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 10 вересня у Манілі (Філіппіни) у фінальному матчі ЧС-2023 Німеччина перемогла Сербію з рахунком 83:77.

Найрезультативнішим гравцем став лідер німецької збірної Денніс Шредер, який набрав 28 очок.

Німеччина вперше в історії стала чемпіоном світу. Раніше найкращим результатом команди були бронзові нагороди ЧС-2002.

Бронзу здобула збірна Канади, яка у матчі за третє місце перемогла в овертаймі США - 127:118.

ЧС-2023 з баскетболу

Маніла, Філіппіни

10 вересня

Фінал

Німеччина - Сербія 83:77

Матч за 3 місце

Канада - США 127:118 (ОТ)