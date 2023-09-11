Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей
Збірна Німеччини перемогла у фіналі Сербію та вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу, команда США програла Канаді матч за бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 10 вересня у Манілі (Філіппіни) у фінальному матчі ЧС-2023 Німеччина перемогла Сербію з рахунком 83:77.
Найрезультативнішим гравцем став лідер німецької збірної Денніс Шредер, який набрав 28 очок.
Німеччина вперше в історії стала чемпіоном світу. Раніше найкращим результатом команди були бронзові нагороди ЧС-2002.
Бронзу здобула збірна Канади, яка у матчі за третє місце перемогла в овертаймі США - 127:118.
ЧС-2023 з баскетболу
Маніла, Філіппіни
10 вересня
Фінал
Німеччина - Сербія 83:77
Матч за 3 місце
Канада - США 127:118 (ОТ)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе