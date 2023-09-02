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Німеччина, яка почала Другу світову війну, несе особливу відповідальність за мир сьогодні, - Бербок

2 вересня, 2023 субота
03:11
Світ Анналена Бербок

Німці, які 84 роки тому розв’язали Другу світову війну, як ніхто розуміють, що ФРН сьогодні несе особливу відповідальність за збереження миру на континенті

Про це сказала міністр закордонних справ Анналена Бербок з нагоди вшанування 1 вересня 84-ї річниці нападу Німеччини на Польщу, передає Укрінформ.

"Загарбницька війна Росії проти України стала шоком для нас, німців. Багато хто бачив її раніше. Вона навчила нас, що мир, свободу та безпеку в Європі навіть сьогодні не можна сприймати як належне. Тому я підкреслюю, що Німеччина несе тут особливу відповідальність. Тому ми непохитно стоїмо поруч з Україною, допоки ми їй потрібні", - заявила Бербок.

Вона нагадала, що війна, яка 1 вересня 1939 року почалася вторгненням до Польщі, не була просто нападом з першого ж дня. Німецькі злочинці протягнули кривавий слід від Польщі через країни Балтії, Білорусь, Україну та Росію до Греції та за її межами.

"У цій війні німецькі нападники мали на меті не лише військове підпорядкування Центральної та Східної Європи, вони хотіли поневолити та знищити людей і країни, спалюючи й бомбардуючи міста, розстрілюючи мільйони, морячи голодом, вбиваючи газом", - сказала міністр.

Ця війна, за її словами, була війною на свідоме знищення, проти людської гідності. Війна проти людяності мільйонів дітей, жінок і чоловіків у країнах, на яких напали. Польща, зокрема, втратила в цій війні п'яту частину свого довоєнного населення, більше ніж п'ять мільйонів осіб.

Оскільки ці рани, спричинені позбавленням людської гідності, завжди присутні в Польщі та у Східній Європі, навіть через покоління, Німеччина продовжуватиме усвідомлювати свою відповідальність і необхідність "роботи з пам’яттю", щоб залікувати старі рани.

"Нам потрібна ця робота пам’яті, щоб зберегти та зміцнити світ людяності та людської гідності. І тому сьогодні та щодня ми чітко й голосно говоримо нашим польським сусідам: безпека Східної Європи, безпека Польщі – це безпека Німеччини", - сказала Бербок.

  • Нагадаємо, під час візиту до Велюня на 84-ту річницю початку Другої світової війни прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща вимагає репарацій від Німеччини за той період.
Німеччина
Друга світова війна
Війна з Росією
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