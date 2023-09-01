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Польща вимагає репарації від Німеччини за період Другої світової війни

1 вересня, 2023 п'ятниця
10:36
Світ Матеуш Моравецький

Під час візиту до Велюня на 84-ту річницю початку Другої світової війни прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща вимагає репарацій від Німеччини за той період

Про це пише польське видання RNF24.

"Ми вимагаємо не лише пам’яті, не лише правди. Ми вимагаємо компенсації! Компенсація у формі репарацій необхідна, щоб закрити цю сторінку історії, – сказав прем’єр-міністр Польщі, - Польща та Німеччина сьогодні є партнерами в Європейському Союзі, але для того, щоб мати можливість нормально співпрацювати у майбутньому, вони повинні закрити цю чорну голову гекатомби Другої світової війни".

Моравецький зазначив, що в психології іноді кажуть, що для того, щоб рухатися вперед, потрібно закрити важке минуле, "закрити важку сторінку своєї особистої та сімейної історії", тому таку аналогію можна використовувати й до відносин між народами, між державами.

"Ми не повернемо тих жертв, але ми зобов'язані надати їм щось більше, ніж пам'ять. Мало – пам’ятаємо. Компенсація також має бути, тому ми не заспокоїмося, я не заспокоюся, поки ця рана не загоїться, хоча б частково", – додав він.

Довідка: 1 вересня 1939 року почався напад німецьких бомбардувальників на Велюнську лікарню Всіх Святих, у якій загинуло 32 людини - хворі і персонал. Вважається, що вони були першими жертвами Другої світової війни в Польщі.

Велюнь був одним із перших міст, які тоді постраждали від німецьких бомб. Від 1 до 14 вересня на місто впало 380 бомб загальною вагою 46 тонн. За всіма даними, в результаті атаки Люфтваффе загинуло від 1,2 тис. до понад 2 тис. людей. 75% міста було в руїнах.

У Велюні не було дислокованих підрозділів польського війська, постів протиповітряної оборони чи військових цілей. За словами істориків, місто бомбили для перевірки техніки, навичок екіпажів та залякування мирного населення.

  • Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що Німеччина боягузливо ховається за юрисдикційним імунітетом у питанні виплат репарацій.

Новини
Польща
Німеччина
Друга світова війна
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