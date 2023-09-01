Польща вимагає репарації від Німеччини за період Другої світової війни

Про це пише польське видання RNF24.

"Ми вимагаємо не лише пам’яті, не лише правди. Ми вимагаємо компенсації! Компенсація у формі репарацій необхідна, щоб закрити цю сторінку історії, – сказав прем’єр-міністр Польщі, - Польща та Німеччина сьогодні є партнерами в Європейському Союзі, але для того, щоб мати можливість нормально співпрацювати у майбутньому, вони повинні закрити цю чорну голову гекатомби Другої світової війни".

Моравецький зазначив, що в психології іноді кажуть, що для того, щоб рухатися вперед, потрібно закрити важке минуле, "закрити важку сторінку своєї особистої та сімейної історії", тому таку аналогію можна використовувати й до відносин між народами, між державами.

"Ми не повернемо тих жертв, але ми зобов'язані надати їм щось більше, ніж пам'ять. Мало – пам’ятаємо. Компенсація також має бути, тому ми не заспокоїмося, я не заспокоюся, поки ця рана не загоїться, хоча б частково", – додав він.

Довідка: 1 вересня 1939 року почався напад німецьких бомбардувальників на Велюнську лікарню Всіх Святих, у якій загинуло 32 людини - хворі і персонал. Вважається, що вони були першими жертвами Другої світової війни в Польщі.

Велюнь був одним із перших міст, які тоді постраждали від німецьких бомб. Від 1 до 14 вересня на місто впало 380 бомб загальною вагою 46 тонн. За всіма даними, в результаті атаки Люфтваффе загинуло від 1,2 тис. до понад 2 тис. людей. 75% міста було в руїнах.

У Велюні не було дислокованих підрозділів польського війська, постів протиповітряної оборони чи військових цілей. За словами істориків, місто бомбили для перевірки техніки, навичок екіпажів та залякування мирного населення.