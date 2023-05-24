Про це він сказав PAP.

"Це шизофренічна ситуація з боку Німеччини, яка вважає себе державою законослухняною, демократичною, яка дотримується прав людини, а з іншого боку боягузливо ховається за юрисдикційним імунітетом у питанні виплат польським жертвам німецької окупації", – заявив дипломат.

Особливістю правового статусу держави як суб'єкта міжнародних відносин є наявність у неї імунітету, що базується на загальному принципі міжнародного права "рівний над рівним не має влади і юрисдикції". Юрисдикційний імунітет включає наступні аспекти:

1) Судовий імунітет. Держава не може бути підсудною перед судами іншої держави. Це означає, що жодна інша держава не має влади розглядати справи, в яких одна держава є стороною.

2) Імунітет від попереднього забезпечення позову. Без згоди держави неможливо застосовувати будь-які примусові заходи щодо її майна з метою попереднього забезпечення позову, що був до неї пред'явлений.

3) Імунітет від примусового виконання судового рішення. Без згоди держави не можна здійснити примусове виконання рішення, прийнятого юрисдикційним органом іншої держави щодо першої держави.

Ці принципи імунітету надають державам особливий статус і визнають їх суверенітет та незалежність від юрисдикції інших держав. Вони сприяють підтриманню міжнародного порядку та взаємовідносин між державами.