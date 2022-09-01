У Польщі озвучили ідею про репарації від Німеччини на суму €1,3 трлн за нацистську окупацію країни, Берлін відреагував
Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни
Таку заяву зробив у четвер лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський перед презентацією у Варшаві рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, повідомляє PAP.
У день 83-ї річниці вторгнення Третього Рейху до Польщі та початку Другої світової війни Качинський заявив, що Польща готова запросити у Німеччини компенсацію збитків, завданих країною під час окупації 1939-1945 років.
Звіт про втрати, завдані Польщі під час Другої світової війни, був представлений сьогодні у Королівському замку у Варшаві у присутності прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, маршала сейму Ельжбети Вітек та інших офіційних осіб. Звіт був підготовлений парламентською командою, яка діяла у попередній виборчий період. Над доповіддю працювали близько 30 експертів (істориків, економістів, оцінювачів нерухомості) та 10 рецензентів.
Підсумкова сума збитків склала, згідно з доповіддю, 6,2 трлн злотих (приблизно 1,33 трлн євро).
"Польща вимагатиме військових репарацій, компенсації за все, що німці зробили у Польщі між 1939 та 1945 роками", – сказав Качинський. Він зізнався, що очікує негативної реакції з боку німецької влади. "Але за такі речі потрібно боротися, іноді протягом багатьох років", – додав він.
"Ми наголошуємо, що це усунення певної нестачі, певної прогалини в діяльності Польщі як суверенної держави, що ми нарешті оголошуємо те, про що давно мали оголосити", – сказав він.
У відповідь на таку заяву Польщі, міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено, пише Reuters.
"Позиція уряду Німеччини незмінна: питання про репарації вирішене", - йдеться в електронному листі представника міністерства і додається, що Польща відмовилася від подальших репарацій давно, 1953 року, і кілька разів підтверджувала цю відмову.
"Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну", - додав представник відомства.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, звернувся до польського народу у 83-тю річницю початку Другої світової війни
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