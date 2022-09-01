Таку заяву зробив у четвер лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський перед презентацією у Варшаві рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, повідомляє PAP.

У день 83-ї річниці вторгнення Третього Рейху до Польщі та початку Другої світової війни Качинський заявив, що Польща готова запросити у Німеччини компенсацію збитків, завданих країною під час окупації 1939-1945 років.

Звіт про втрати, завдані Польщі під час Другої світової війни, був представлений сьогодні у Королівському замку у Варшаві у присутності прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, маршала сейму Ельжбети Вітек та інших офіційних осіб. Звіт був підготовлений парламентською командою, яка діяла у попередній виборчий період. Над доповіддю працювали близько 30 експертів (істориків, економістів, оцінювачів нерухомості) та 10 рецензентів.

Підсумкова сума збитків склала, згідно з доповіддю, 6,2 трлн злотих (приблизно 1,33 трлн євро).

"Польща вимагатиме військових репарацій, компенсації за все, що німці зробили у Польщі між 1939 та 1945 роками", – сказав Качинський. Він зізнався, що очікує негативної реакції з боку німецької влади. "Але за такі речі потрібно боротися, іноді протягом багатьох років", – додав він.

"Ми наголошуємо, що це усунення певної нестачі, певної прогалини в діяльності Польщі як суверенної держави, що ми нарешті оголошуємо те, про що давно мали оголосити", – сказав він.

У відповідь на таку заяву Польщі, міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено, пише Reuters.

"Позиція уряду Німеччини незмінна: питання про репарації вирішене", - йдеться в електронному листі представника міністерства і додається, що Польща відмовилася від подальших репарацій давно, 1953 року, і кілька разів підтверджувала цю відмову.

"Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну", - додав представник відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, звернувся до польського народу у 83-тю річницю початку Другої світової війни

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