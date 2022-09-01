Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, звернувся до народу Польщі у річницю початку Другої світової війни.

"Дорогий польський народе, брати й сестри! Уже 83 роки відділяють нас від того ранку, який поставив Європу та світ на межу загибелі. 1 вересня 1939 року близько 4-ї ранку польське місто Велюнь зазнало страшного бомбардування. Нацистська Німеччина пішла війною проти всіх вільних націй, почавши з Польщі", - сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що не буде покоління європейців, які забудуть, що таке нацизм і за що були притягнуті до відповідальності нацистські кати.

Володимир Зеленський сказав, що вся Європа вірила, що війна більше не повториться, однак Росія розв'язала повномасштабну війну 24 лютого на території України.

"Люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів і такої жорстокої війни. Але знову був такий ранок. Тільки вже 24 лютого 2022 року, коли бомби й ракети вдарили по мирних містах. Знову ідеологія ненависті пробує захопити собі простір у Європі шляхом масових убивств і терору. Повторюється Велюнь – у Харкові, у Миколаєві, у містах Донбасу, у Маріуполі. Повторилися спалені міста й села. Повторилася Катинь – в Оленівці. Повторилася депортація", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що з першої хвилини повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава отримує допомогу від європейських країн, які стали потужним тилом і роблять усе, щоб допомогти нам здобути перемогу.

"Ми зробимо все, щоб українці, поляки й усі народи Європи жили вільно. Щоб кожне покоління наших народів, усіх європейців та людей взагалі памʼятало, що ніс рашизм і за що будуть покарані рашистські кати. Ми зробимо все, щоб ранок 1 вересня, ранок 22 червня і ранок 24 лютого не повторювалися. Ніколи знову. Ми зробимо все, щоб ненависть остаточно програла", - підсумував Президент.

Україна у серпні отримала рекордний обсяг міжнародної фінансової допомоги у розмірі $4,6 млрд.

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