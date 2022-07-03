Німеччина з союзниками думає над гарантіями безпеки для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Шольца.
"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якби хтось був членом НАТО", - заявив Шольц.
Також канцлер Німеччини додав, що дипломатична сфера веде підготовку до того дня, коли в Україні закінчиться війна, а це, на його думку, настане вже скоро.
- 3 липня федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації, а "Північний потік" був помилкою.
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