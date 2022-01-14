Німеччина зафіксувала новий рекорд захворюваності на COVID-19
У Німеччині третій день поспіль реєструють антирекорд з кількості нових випадків коронавірусу за добу
Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха.
Станом на 14 січня у Німеччині зафіксували 92 223 нових випадків COVID-19. Уже третій день поспіль країна ставить новий антирекорд захворюваності за весь час пандемії.
За останню добу у Німеччині зареєстровано 286 смертей внаслідок коронавірусу.
"Омікрон" є домінуючим штамом COVID-19 у країні, він становить 73,3% з усіх випадків.
Поки що уряд Німеччини не вводить жорсткіших карантинних правил, однак для невакцинованих або тих, хто не зробив тест на коронавірус, діє обмеження доступу до ресторанів або барів.
- Нагадаємо, з 9 січня Німеччина відкрила кордони для українців.
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