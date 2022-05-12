Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt

Про це повідомляє Welt.

За інформацією видання, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт досі не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у виробника Krauss-Maffei Wegmann.

Натомість Києву дали зрозуміти, що постачання установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.

Одразу після заяви, що Україна отримає від ФРН важке озброєння, Ламбрехт стверджувала, що Київ домовлятиметься безпосередньо з Krauss-Maffei Wegmann, а німецький уряд лише даватиме дозвіл на постачання.

Наразі, коли Україна отримає Gepard, невідомо.

Крістіне Ламбрехт 26 квітня оголосила про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.

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