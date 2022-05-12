Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt
Уряд Німеччини зволікає із поставками до України обіцяних самохідних зенітних установок Gepard
Про це повідомляє Welt.
За інформацією видання, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт досі не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у виробника Krauss-Maffei Wegmann.
Натомість Києву дали зрозуміти, що постачання установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.
Одразу після заяви, що Україна отримає від ФРН важке озброєння, Ламбрехт стверджувала, що Київ домовлятиметься безпосередньо з Krauss-Maffei Wegmann, а німецький уряд лише даватиме дозвіл на постачання.
Наразі, коли Україна отримає Gepard, невідомо.
- Крістіне Ламбрехт 26 квітня оголосила про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.
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