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Головна війна з Росією Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt

Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt

12 травня, 2022 четвер
04:21
війна з Росією зенітний танк Gepard

Уряд Німеччини зволікає із поставками до України обіцяних самохідних зенітних установок Gepard

Про це повідомляє Welt

За інформацією видання, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт досі не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у виробника Krauss-Maffei Wegmann.

Натомість Києву дали зрозуміти, що постачання установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.

Одразу після заяви, що Україна отримає від ФРН важке озброєння, Ламбрехт стверджувала, що Київ домовлятиметься безпосередньо з Krauss-Maffei Wegmann, а німецький уряд лише даватиме дозвіл на постачання. 

Наразі, коли Україна отримає Gepard, невідомо. 

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Німеччина
ФРН
САУ
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зброя для України
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