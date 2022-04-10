Німецька компанія пропонує продати Україні 100 гаубиць за 1,7 млрд євро, – Welt

Про це з посиланням на власні джерера в українському уряді пише німецьке видання Welt, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала Україні купити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Відповідну пропозицію компанії Україна перенаправила до Федерального міністерства економіки Німеччини.

"Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом і запасними частинами, становить 1,7 мільярда євро. Йдеться про Panzerhaubitze 2000. Як альтернативу KMW також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро. Жодних коментарів від виробника найближчим часом не надходило", - йдеться у повідомленні.



Самохідну гаубицю використовують в якості наступної після бойових танків лінії для підтримки заднього плану на далеких відстанях. Така машина може атакувати ціль, а після закінчення боєприпасів мусить змінити позицію, щоб не стати мішенню.



Гаубиці Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 км. Їх постачання в Україну, за даними українських урядових джерел із посиланням на пропозицію KMW, здійснюватиметься за кільцевою схемою.

"Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць. Прогалини, що утворяться, будуть потім заповнені військовою промисловістю на другому етапі", - пише Welt.

Однак поставки перших нових гаубициць можуть бути через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року. Рішення має схвалити Федеральна рада безпеки.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про досягнення межі військової допомоги для України зі складів Бундесверу. Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість.

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