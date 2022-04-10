Німецька компанія пропонує продати Україні 100 гаубиць за 1,7 млрд євро, – Welt
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує Україні купити сотню самохідних гаубиць, які можуть вести вогонь на відстань понад 30 км
Про це з посиланням на власні джерера в українському уряді пише німецьке видання Welt, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала Україні купити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Відповідну пропозицію компанії Україна перенаправила до Федерального міністерства економіки Німеччини.
"Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом і запасними частинами, становить 1,7 мільярда євро. Йдеться про Panzerhaubitze 2000. Як альтернативу KMW також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро. Жодних коментарів від виробника найближчим часом не надходило", - йдеться у повідомленні.
Самохідну гаубицю використовують в якості наступної після бойових танків лінії для підтримки заднього плану на далеких відстанях. Така машина може атакувати ціль, а після закінчення боєприпасів мусить змінити позицію, щоб не стати мішенню.
Гаубиці Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 км. Їх постачання в Україну, за даними українських урядових джерел із посиланням на пропозицію KMW, здійснюватиметься за кільцевою схемою.
"Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць. Прогалини, що утворяться, будуть потім заповнені військовою промисловістю на другому етапі", - пише Welt.
Однак поставки перших нових гаубициць можуть бути через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року. Рішення має схвалити Федеральна рада безпеки.
- Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про досягнення межі військової допомоги для України зі складів Бундесверу. Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість.
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