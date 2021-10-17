Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України, - Lebensmittel Zeitung

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Українську філію компанії очолить 47-річний Адам Мішчишин, який вже має успішний досвід просування бренду на території Польщі.



Таке рішення прийняв генеральний директор Lidl Герд Хшановські, пише німецьке ділове видання Lebensmittel Zeitung.



Довідка



Власником Lidl є Schwarz Group з Федеративної Республіки Німеччини.



Концепція мережі - низькі, доступні ціни та зручне розташування в спальних районах та на автошляхах і транспортних розв'язках.





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