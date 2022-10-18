Німецька система ППО IRIS-T вже пройшла перше бойове хрещення в Україні, - речник Повітряних сил

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку

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