Німецька система ППО IRIS-T вже пройшла перше бойове хрещення в Україні, - речник Повітряних сил
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
"Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку
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