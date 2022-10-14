Німецька система ППО IRIS-T уже працює на півдні України

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає створений при Мінкульті Центр стратегічних комунікацій.

Ракети IRIS-T SLM можуть вражати ціль на відстані 12 км і на висоті до 8 км, їхня максимальна швидкість - 3672 км/год. В установку заряджається 8 ракет IRIS-T SLM, радіус ураження становить 360 градусів, а радіокомандне та інфрачервоне наведення дозволяє вражати практично будь-які цілі.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що IRIS-T може працювати в єдиному інформаційному полі з системами ППО NASAMS або Patriot.

"NASAMS - це вже перевірений комплекс, який має гарний авторитет у світі, перебуває на озброєнні 12 країн світу. З цим комплексом може бути легше щодо поставок - він є, ракети до нього в достатній кількості є", - додав Юрій Ігнат.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця поточного року і ще дві - на початку наступного.

США розпочали доставку до України перших систем ППО NASAMS і планують прискорити постачання решти.

12 жовтня надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України.

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