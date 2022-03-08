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Німецький генпрокурор розпочав розслідування злочинів РФ

8 березня, 2022 вiвторок
13:51
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Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк розпочав розслідування за підозрою у скоєнні військових злочинів російських військових в Україні.

Про це повідомляє видання Spiegel.

"Напади на житлові квартали, застосування касетних бомб – фотографії цих звірств російських військ під час нападу на Україну, які циркулюють цими днями, покликали головного прокурора ФРН до дії", – йдеться в повідомленні видання. 

Зазначають, що вже розпочато так звану структурну процедуру, яка служить для забезпечення значних доказів і непрямих доказів, щоб мати можливість вжити заходів проти окремих винних згодом, якщо це необхідно. Німецька прокуратура враховує повідомлення про касетні бомби, напади на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, газопровід, сміттєзвалище ядерних відходів та ТЕС тощо.

"Також у центрі уваги мають бути звіти про так звані списки "цілей", які, як кажуть, ведуть російські або чеченські підрозділи, дислоковані в Україні. В списках – високопоставлені українські політики, яких мають убити",  – додають у Spiegel.

  • Нагадаємо, суд Гааги (Королівство Нідерланди) в понеділок, 7 червня 2021 року, розпочав слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над окупованою росіянами частиною українського Донбасу.

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військові новини
рослідування
Німечина
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