Як йдеться у повідомленні, організатори фестивалю Sea Dance, який пройде з 26 по 28 серпня в Чорногорії, відхилили прохання українського гурту Kalush Orchestra скасувати виступ російської зірки електронної музики Ніни Кравіз.

"Організатори Sea Dance, які також є організаторами фестивалю EXIT в Нові Саді (Сербія), зазначили, що Nina Kraviz є давнім другом EXIT "і ми знаємо, що її позиція не на боці війни та страждань, а на боці миру та єдності", - пише Балканський оглядач.

Також повідомляється, що після того, як Kalush Orchestra закликали шанувальників у своєму офіційному профілі в Instagram підтримати прохання про скасування виступу російської діджейки, на адресу фестивалю надійшли десятки "хейт-повідомлень".

"EXIT і Sea Dance засуджують російську агресію в Україні. Ми співчуваємо учасникам українського Kalush Orchestra та всім жертвам війни в Україні, але дискримінація будь-якого артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою", - йдеться у відповіді організаторів.

Також уточнюється, що вперше фестиваль ЕХІТ організували 2000 року на знак протесту проти режиму колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Згодом він став міжнародним, у ньому брали участь численні європейські зірки.

Український гурт Kalush Orchestra 7 серпня у сторіз Instagram звернувся до організаторів фестивалю Sea Dance Festival у Чорногорії, де 28 серпня музиканти мали виступити, з проханням скасувати виступ російської діджейки.