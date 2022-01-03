Нинішні тарифи на електроенергію є результатом торгівлі, – Бураковський

Про це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".



"Врешті, ми маємо упорядкувати механізм визначення тарифів. Бо на сьогодні тарифи – це результат торгівлі різних стейкхолдерів, одні з яких виступають із соціальних позицій, другі – з політичних, треті - з економічних. Але тут мало того, що називається "раціо", – сказав він.



Бураковський нагадав, що зобов’язання вийти на ринковий рівень цін на електроенергію Україна взяла на себе у рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів влітку 2021 року зафіксував ціну на електроенергію для населення на рівні 1,44 грн/кВт-год​ при обсязі споживання 250 ​грн/кВт-год​ на місяць с 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022-го. При споживанні більше 250 грн/кВт-год​ на місяць ціна залишилася на попередньому рівні - 1,68 грн/кВт-год​ за весь обсяг споживання.

При цьому пільговий тариф на електроенергію для населення в Україні традиційно субсидується за рахунок цін для комерційних і промислових споживачів. При цьому з огляду високі ціни на енергоресурси для бізнесу, підприємства, зокрема, аграрної переробки, заявили про ризик припинення роботи.

Раніше експерти вказували, що низька енергоефективність потужностей виробників хліба робить їхній бізнес чутливим до зростання цін на електроенергію.