Нинішні тарифи на електроенергію є результатом торгівлі, – Бураковський
Нинішні тарифи електроенергію є результатом торгівлі бізнесу та політиків, тоді як Україна має впорядкувати механізм їхнього визначення
Про це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".
"Врешті, ми маємо упорядкувати механізм визначення тарифів. Бо на сьогодні тарифи – це результат торгівлі різних стейкхолдерів, одні з яких виступають із соціальних позицій, другі – з політичних, треті - з економічних. Але тут мало того, що називається "раціо", – сказав він.
Бураковський нагадав, що зобов’язання вийти на ринковий рівень цін на електроенергію Україна взяла на себе у рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
- Нагадаємо, Кабінет міністрів влітку 2021 року зафіксував ціну на електроенергію для населення на рівні 1,44 грн/кВт-год при обсязі споживання 250 грн/кВт-год на місяць с 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022-го. При споживанні більше 250 грн/кВт-год на місяць ціна залишилася на попередньому рівні - 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг споживання.
- При цьому пільговий тариф на електроенергію для населення в Україні традиційно субсидується за рахунок цін для комерційних і промислових споживачів. При цьому з огляду високі ціни на енергоресурси для бізнесу, підприємства, зокрема, аграрної переробки, заявили про ризик припинення роботи.
- Раніше експерти вказували, що низька енергоефективність потужностей виробників хліба робить їхній бізнес чутливим до зростання цін на електроенергію.
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