Низький рівень енергоефективності робить виробників хліба надзвичайно чутливими до цін на електроенергію, - експерт

Про це член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки Тарас Котов заявив під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Якщо говорити про переробку, зокрема, в хлібопекарській галузі, то там досить багато старих потужностей. Воно все енергонеефективне. Його чутливість до зростання цін на електроенергію надзвичайно висока. А збитковість і так була на межі”, – сказав Котов.

Він нагадав, що Україна перевищила обсяги експорту продовольчої пшениці через значний попит на світовому ринку, через що переробники у зерновій галузі відмовилися підписувати меморандум між учасниками ринку на 2021-2022 рік без окремого обмеження експорту пшениці.

“Передумов до того, що у нас будуть нормальні ціни на хліб у нас і не було, оскільки меморандум по зерну не виконаний. Це створило тиск на харчову промисловість", – сказав Тарас Котов.