Низький рівень енергоефективності робить виробників хліба надзвичайно чутливими до цін на електроенергію, - експерт
Виробники хліба та інші підприємства переробної промисловості через свої застарілі потужності мають низький рівень енергоефективності, а отже – надзвичайно чутливі до зростання цін на електроенергію
Про це член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки Тарас Котов заявив під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Якщо говорити про переробку, зокрема, в хлібопекарській галузі, то там досить багато старих потужностей. Воно все енергонеефективне. Його чутливість до зростання цін на електроенергію надзвичайно висока. А збитковість і так була на межі”, – сказав Котов.
Він нагадав, що Україна перевищила обсяги експорту продовольчої пшениці через значний попит на світовому ринку, через що переробники у зерновій галузі відмовилися підписувати меморандум між учасниками ринку на 2021-2022 рік без окремого обмеження експорту пшениці.
“Передумов до того, що у нас будуть нормальні ціни на хліб у нас і не було, оскільки меморандум по зерну не виконаний. Це створило тиск на харчову промисловість", – сказав Тарас Котов.
- Нагадаємо, уряд планує встановити ціну газу для виробників хліба на рівні 25 тис. грн за 1 тис. кб., а також встановити обмеження націнки на соціальні продукти.
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