Кабмін може обмежити націнки на соціальні продукти

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Він зазначив, що у зв'язку з суттєвим зростанням цін на газ Кабмін працює над запровадженням механізмів підтримки хлібопекарів і виробників соціальних продуктів.



"Уряд вийде найближчими днями з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - розповів Денис Шмигаль.



За словами міністра, в "умовах світової кризи звичайно ж виробники розглядають питання підвищення цін".



Він зауважив, що уряд також працює над тим, щоб захистити не тільки виробників, але й споживачів.



"Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - пояснив Денис Шмигаль.



Міністр додав, що Кабмін розгляне можливість запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.



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