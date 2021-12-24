Кабмін може обмежити націнки на соціальні продукти
Уряд розглядає можливість визначення максимальних націнок на соціальні продукти
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що у зв'язку з суттєвим зростанням цін на газ Кабмін працює над запровадженням механізмів підтримки хлібопекарів і виробників соціальних продуктів.
"Уряд вийде найближчими днями з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - розповів Денис Шмигаль.
За словами міністра, в "умовах світової кризи звичайно ж виробники розглядають питання підвищення цін".
Він зауважив, що уряд також працює над тим, щоб захистити не тільки виробників, але й споживачів.
"Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - пояснив Денис Шмигаль.
Міністр додав, що Кабмін розгляне можливість запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.
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