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Кабмін має намір обмежити вартість газу для виробників хліба

28 грудня, 2021 вiвторок
12:55
Економіка хліб

Уряд планує встановити ціну газу для виробників хліба на рівні 25 тис. грн за 1 тис. кб

Про це повідомляє РБК-Україна.

Обмеження запровадять на період карантину, однак не довше, ніж до 31 березня 2022 року.

Згідно з проєктом постанови, ціну газу рахуватимуть щомісяця як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, але вона не має перевищувати 25 тис. коп. за 1 тис. куб. м з урахуванням ПДВ.

Також документ передбачає, що торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для забезпечення потреб підприємств із виготовлення хлібобулочних виробів, не повинна бути вищою за 1%.

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Кабмін
ціна на газ
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хлібобулочні вироби
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