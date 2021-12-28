Кабмін має намір обмежити вартість газу для виробників хліба
Уряд планує встановити ціну газу для виробників хліба на рівні 25 тис. грн за 1 тис. кб
Про це повідомляє РБК-Україна.
Обмеження запровадять на період карантину, однак не довше, ніж до 31 березня 2022 року.
Згідно з проєктом постанови, ціну газу рахуватимуть щомісяця як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, але вона не має перевищувати 25 тис. коп. за 1 тис. куб. м з урахуванням ПДВ.
Також документ передбачає, що торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для забезпечення потреб підприємств із виготовлення хлібобулочних виробів, не повинна бути вищою за 1%.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Кабмін може обмежити націнки на соціальні продукти, зокрема, на хліб.
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