Нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України
Палата представників у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону
Про це повідомляє CNN.
За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроєкту й відправлення його в Сенат.
Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.
Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.
У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.
NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.
Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.
Відзначимо, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.
- Нагадаємо, напередодні комітет сенату США підтримав резолюцію про визнання геноцидом дій Росії в Україні.
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