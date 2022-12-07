Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Як зазначено на сайті сенатора Бена Кардіна, резолюція:

засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України;

закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид

закликає президента застосувати санкції Магнітського щодо осіб, відповідальних або причетних до геноциду Російської Федерації в Україні.

"Злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути підсумовані лише як геноцид, – сказав під час обговорення член комітету, один з ініціаторів резолюції, сенатор США від штату Мериленд демократ Бен Кардін. – Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати напади, які тривають, але невинні жертви гинутимуть, поки Росія не зрозуміє наслідки своїх мерзенних дій. Має бути відповідальність".

Співавтор резолюції, республіканець Джим Ріш наголосив, що Путін своїми діями і словами дав чітко зрозуміти, що його мета – знищити існування українського народу.

"Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпені та Київській області, – сказав Ріш. – Ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликає уряд США співпрацювати з нашими союзниками, щоб запобігти майбутнім актам геноциду, і підтримує розслідування, щоб притягнути тих, хто скоїв ці жахливі злочини, до відповідальності. Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання".

Окрім співавторів, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Тепер документ готовий до винесення на голосування в сенаті, хоча дати голосування за нього ще не визначено.

"Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в сенаті, сенатора Чака Шумера", – пояснили в коментарі для "Голосу Америки" у пресцентрі Джима Ріша.

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