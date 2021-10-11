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Нобелівську премію з економіки отримали троє американських вчених

11 жовтня, 2021 понедiлок
13:29

Нобелівську премію з економіки отримали американські науковці Девід Кард, Джошуа Д. Ангріст і Гвідо В. Імбенс

Про це йдеться у повідомленні Нобелівського комітету у Facebook.

Згідно з повідомленням, половину премії отримав дослідник Девід Кард "за емпіричний вклад в економіку праці", а іншу половину - дослідники Джошуа Д. Ангріст і Гвідо В. Імбенс "за методологічний вклад в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Зазначається, що цьогорічні лауреати надали нове розуміння ринку праці і показали, які висновки про причини і наслідки можна зробити з природних експериментів.

"Їхній підхід розповсюдився на інші області і зробив революцію в емпіричних дослідженнях", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті пояснили, що напрацювання цьогорічних лауреатів премії дозволяють знайти відповіді на питання накшталт того, як імміграція впливає на рівень оплати і занятості, або як тривалість освіти впливає на майбутній дохід. Зазначається, що на ці питання важко відповісти, адже не існує чогось, що можна використати як міру порівняння.

"Однак, лауреати цього року показали, що можливо відповісти на ці та аналогічні запитання використовуючи натуральні експерименти. Ключовим є використання ситуацій, у яких випадкові події або зміни політики призводять до різного ставлення до груп людей, подібно до клінічних випробувань у медицині", - зазначили у Комітеті.

Так, використовуючи натуральні експерименти, Девід Кард проаналізував вплив на ринок праці мінімальної зарплатні, імміграції та освіти. 

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Нобелівська премія
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