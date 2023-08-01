Чому?

Бо то кляте ідолопоклонство перед англосаксами. Ну, яке може бути Сіті у столиці православного світу? Може бути Град. Може взагалі не бути, бо, як каже Дугін, треба всі ці міста взяти і по селах розселити, й тоді буде справжній "русскій мір". Де будуть російські люди плодитися і розмножуватися.

А оці башти, що світяться. Оці скляні будівлі. Воно ж притягує дрони, як магніти. І освячена священниками московського патріархату ППО просто відмовляється захищати цю неРусь, цих фанатів західного світу. Хто зна, може там біолабораторії ЦРУ.

Тьфу на них...

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От і прилітають невідомі дрони. Як Боже покарання. Не українські ж це дрони. Кожна собака знає, що в Україні дронів нема. Тільки бруківка. А це Бог карає росіян, що відійшли від справжнього шляху "русского міра".

Бо треба визначитись. Або руський православний мир і тоді ніяких там Сіті та Набіуліних з третім гендером і біолабораторіями. Або ніякого "русского міра".

Обрали шлях — то йдіть ним. Всі по норах. Норам дрони не страшні.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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