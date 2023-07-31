Насправді все набагато гірше. Заперечувати очевидні речі – це не маразм Путіна, а технологія впливу на московитів, доведена до досконалості.

В нормальному суспільстві, де люди розуміють різницю між чорним і білим, людьми тяжче маніпулювати. Коли влада щось пропонує людям, вони аналізують це і підтримують, або не підтримують владу, виходячи зі свого власного, особистого, розуміння проблеми.

Зовсім іншу модель побудував на Росії Путін. Коли Путін розказував про трактористів Донбасу і танки, які можна придбати у воєнторзі, про Україну, яка планувала напасти на Росію, і нахабно брехав особисто, не турбуючись про репутацію, він не тупив, а планомірно і цілеспрямовано нищив критичне мислення росіян.

Звичайний московит сидів коло телевізора, бачив, як бреше Путін і розумів, що перестає будь-що розуміти. З одного боку, це Росія напала на Україну й окупувала території, з іншого — не може ж брехати сам Путін, що Росія захищається?

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Чим частіше Путін і його пропагандисти називали чорне білим, тим більше втрачали зв'язок з реальністю звичайні росіяни. І, на якомусь етапі, вони просто перестали морочити собі голову і розбиратися, де правда, а де ні. Вони втомилися від цього. Стали дезорієнтовані та апатичні.

І який їм залишився вихід? Правильно! Просто вірити Путіну. Без критичного сприйняття і зайвих думок. Сказав, що Пригожин заколотник – всі погодилися. Домовився з Пригожиним і тепер він не заколотник, а герой війни – через два дні московити погодилися і з цим.

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Тотальна нахабна брехня Путіна і його пропагандистів – не від тупості. Це технологія, як забрати у людей здатність думати і замінити її примітивною рефлексією слухати Путіна і робити, як він скаже.

Маємо надзвичайно потужного ворога, який програє в технологіях, але максимально сильний в психології та управлінні людьми. Цей зомбіленд - абсолютне зло. Має бути знищений.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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