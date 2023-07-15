Після кожної війни справедливість вимагає, щоб агресор заплатив. Зокрема, і в прямому сенсі – коштами на відбудову тим, на кого напав. Але якщо розбитий агресор не окупований, і сам розпоряджається своїми ресурсами – дотримання умов під великим питанням.

Великою мірою це – відповідальність переможців. Якби союзники відповіли поліцейською акцією на введення Гітлером військ до Рейнської зони, або, пізніше, не побоялись захистити Чехословаччину – історія склалася б інакше. Без II Світової війни. І "почуття помсти" реваншисти у Німеччині могли б плекати дуже довго – без шансів занурити світ у тотальну війну ще раз.

Однак обставини змінюються, як і політичні пріоритети провідних країн світу чи погляди тих, хто буде там при владі. Це і робить можливим реванші на кшталт переозброєння Німеччини після I Світової чи Росії – після Кримської війни у ХІХ столітті.

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А росіяни точно відчуватимуть фантомні болі. Їм їхній телевізор розказує, що вони перемагають. А перед тим десятиліттями серіали навівали, що "русскіє нє могут нє пабєдіть". Багато хто і після воєнної поразки Росії маритиме міфами – як досі полюбляють ветерани вторгнення СРСР в Афганістан, наприклад. Що вони (б) "пабєділі", але їх "прєдалі". І шукатимуть реваншу. Тому єдиний шлях до миру — деконструкція імперії.

Але цей процес тривалий. А відбудова України – справа негайна. Це виставляє конкретні вимоги до механізму повоєнного відшкодування заподіяної московитами шкоди.

Перше – знаходження механізму безумовного вилучення на користь України усіх російських активів, заморожених по всьому світу. "Податок", який поки домовились накласти на ці кошти, може бути лише тимчасовим рішенням, а не заміною конфіскації. Цілком можливо, умовою стане судове засудження російської агресії. Тут допоміг би спеціальний трибунал, який дозволить ухвалити рішення у стислі терміни.

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Друге – спеціальний (санкційний) податок на торгівлю з Росією та торгівлю товарами російського походження. Подібно до чинних нині санкційних обмежень, торгівля з Росією повинна мати високу ціну; а зібрані кошти – спрямовуватись на відбудову України. Це вже зараз вимагає удосконалення "вторинних санкцій" - механізмів, які дозволяють відстежувати походження товарів і роблять позбавленими сенсу перепродажі через посередників та "треті країни".

Зрештою, російська власність, зокрема й у спільних з міжнародними власниками проєктах, також має стати джерелом для стягнення.

Тоді, що б не відбувалось на Росії після поразки її армії, платити за свої злочини московитам доведеться.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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