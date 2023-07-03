Тому що змінюється саме цілепокладання її авторів.

Точніше, просто виходить на поверхню, стає очевидною для всіх (включно з глибинним народом) справжня ціль.

І це не про "розширення НАТО", "денацифікацію України" тощо. Це про збереження або перехоплення влади у самій РФ. Війна як політична технологія. Замість виборів...

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РФ уже давно існує як failed state, неспроможна держава. Війна лише маскує стан речей, але не скасовує.

Це перший крок від імперіалістичної війни до громадянської, а в ідеалі, і до серії національно-визвольних воєн на Північній Євразії.

І це ще не скасовує нашу війну і російську загрозу зовнішньому світу. Але вже значно і безповоротно цю загрозу послаблює. Тому що робить її предметом торгу з їхнього боку.

Зерно посіяне, тріщини пішли...

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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